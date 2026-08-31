Wim Kieft est loin d’être impressionné par Ricardo Pepi. L’ancien attaquant a vu le PSV s’imposer 1-6 dimanche sur la pelouse du FC Utrecht, mais il a estimé que l’attaquant américain n’avait pratiquement joué aucun rôle significatif. « Pepi déçoit. Oui, il déçoit énormément », a conclu Kieft lundi soir dans Rondo sur Ziggo Sport.

Le PSV a d’abord connu quelques difficultés au Galgenwaard, puisque Artem Stepanov a donné l’avantage au FC Utrecht très tôt dans le match. Ensuite, les Eindhovenois ont complètement pris le contrôle et, grâce à Ruben van Bommel et Guus Til, le retard a été transformé en avantage de 1-2 avant même la pause.

Après la pause, le champion en titre s’est finalement largement détaché de l’équipe de l’entraîneur Anthony Correia. Mauro Júnior, Sven Mijnans, Til et Sergiño Dest ont permis au compteur de s’arrêter à six buts pour le PSV, mais Pepi n’a pas su profiter de cet écart de niveau.

C’est justement la prestation de l’avant-centre qui a déçu Kieft. « Je crois qu’il a touché trois ballons en première période. Qu’il ne participe pas au jeu, d’accord, parce que je ne pense pas que ce soit là sa qualité non plus », a déclaré l’ancien buteur de haut niveau.

« Mais il était toujours si tranchant devant le but. En ce moment, c’est toujours un peu insuffisant », a poursuivi Kieft, critique. L’analyste a donc du mal à comprendre pourquoi Pepi n’atteint actuellement pas le niveau qu’il avait déjà montré à Eindhoven.

Kieft a en effet aussi vu une tout autre version de l’Américain. « Je ne sais pas ce qu’il se passe avec ce Pepi. Il a bien sûr eu beaucoup de blessures, mais je le trouvais surtout très bon comme doublure de Luuk de Jong », s’est souvenu l’ancien international.

Selon Kieft, Pepi a même traversé une période durant laquelle on pouvait sérieusement se demander s’il ne devait pas être préféré à De Jong. « À un moment donné, je me suis dit : peut-être qu’il faut le mettre. C’est là qu’il s’est blessé. Je ne sais pas non plus », a conclu Kieft.