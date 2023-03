Khephren Thuram affole la Premier League

Liverpool a un prétendant rival dans sa course à Khephren Thuram en passant par Newcastle.

The Athletic rapporte que le milieu de terrain de l'OGC Nice est désormais apprécié par les Magpies, qui cherchent à combler le poste de numéro 6 lors du mercato estival.

Thuram, qui a récemment fait ses débuts en équipe de France, est apparemment apprécié par le responsable du recrutement du club, Steve Nickson.

Les négociations entre Liverpool et le joueur de 22 ans ont été annoncées par FootballTransfers en début d'année, mais le club azuréen n'est qu'un des nombreux clubs à s'être manifesté.

La star niçoise, qui a souvent été associée au Paris Saint-Germain, champion de Ligue 1 en titre, se dirige vers la sortie lors du mercato estival, comme nous l'avons rapporté.

Le joueur est considéré comme l'un des milieux centraux les plus performants de la Ligue 1 et il ne fait aucun doute qu'il atteindra un prix élevé à la fin de la saison et au moment de son départ.

D'autres rapports ont suggéré qu'il pourrait retrouver Christophe Galtier, avec qui il a travaillé la saison dernière lorsque le manager était à Nice.

Galtier est parti au PSG et l'entraîneur veut maintenant le faire venir alors que son équipe commence à se réorganiser en vue de la prochaine saison.

Thuram se dit heureux à Nice

La semaine dernière, Thuram a jeté de l'eau froide sur les liens qui l'unissaient à Nice. Il a déclaré avant les matches de qualification de la France pour l'Euro 2024 contre les Pays-Bas et la République d'Irlande : "J'entends, mais je ne me concentre pas là-dessus", a déclaré Thuram. "Je suis à Nice. Je suis très heureux là où je suis.

"J'essaie de grandir avec le club. J'essaie de grandir avec le club. Alors, oui, évidemment, je l'entends [l'intérêt] mais ce n'est pas le plus important. Le plus important est de bien travailler avec l'équipe et d'être heureux là où je suis.