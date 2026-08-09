Sami Khedira a rapidement commencé à laisser son empreinte au sein du staff technique du Real Madrid, sous la direction de l'entraîneur José Mourinho, malgré ses débuts dans le monde de l'entraînement.

Selon le journal AS, Khedira s'est rapidement adapté à sa nouvelle mission en tant qu'assistant personnel de Mourinho, et a reçu les éloges de l'entourage de l'équipe à Valdebebas grâce à sa forte présence et à ses capacités de communication et de leadership.

Des signes clairs de l'influence de Khedira sont apparus lors du match amical du Real Madrid face à la Fiorentina en Autriche, lorsqu'il a pris en charge une grande partie de l'échauffement, a organisé les joueurs et déterminé le degré de motivation requis avant la rencontre.

Des sources proches du vestiaire du Real Madrid ont déclaré au même journal : « Sami semble être une personne différente. » Lorsqu'il était joueur de l'équipe, il était « une voix forte, et les gens l'écoutaient, mais il préférait rester loin des projecteurs. Aujourd'hui, il travaille de manière plus ouverte. Il est revenu en tant que leader plus efficace ».

Elles ont poursuivi : « Les gens l'écoutent. Güler et Camavinga l'ont fait pendant l'échauffement à Klagenfurt, lorsque Khedira leur a donné des instructions précises. »

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Après avoir mis un terme à sa carrière de footballeur, Khedira s'était orienté vers le métier de consultant télé, exerçant dans ce domaine avec le réseau ESPN lors du Championnat d'Europe des nations 2021. Il a également achevé en 2022 le programme de Master exécutif de l'Union européenne de football (UEFA) destiné aux anciens internationaux, qui était axé sur le leadership et l'entraînement.

Ce n'est pas la raison qui a poussé le Real Madrid à le faire revenir, mais il peut remplacer Mourinho pour gérer les médias si nécessaire, tout comme l'avait fait Aitor Karanka durant le précédent passage de l'entraîneur portugais à Madrid.

Le choix de Mourinho pour Khedira remonte à sa connaissance préalable de son potentiel et de sa personnalité, le même rapport indiquant que l'entraîneur portugais était convaincu de ses capacités analytiques et de sa personnalité de leader. Il a lui-même pris contact avec son ancien joueur pour le convaincre de rejoindre son staff technique, et l'ancien milieu de terrain allemand a répondu favorablement sans tarder.

AS a ajouté : « Khedira peut remplacer Mourinho pour gérer les médias si nécessaire, tout comme l'avait fait Aitor Karanka durant le précédent passage de l'entraîneur portugais à Madrid. »

Khedira avait déjà travaillé sous la direction de Mourinho durant leur période commune au Real Madrid, et il était l'un des milieux de terrain qui bénéficiaient de la confiance de l'entraîneur portugais lors de son premier mandat.

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