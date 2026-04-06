Kooora a révélé la vérité sur les informations qui circulent au sujet de l’intention d’Al-Ittihad de résilier le contrat de son attaquant Youssef En-Nesyri lors du prochain mercato estival.

Le journal saoudien « Okaz » a indiqué qu’Al-Ittihad s’oriente vers le départ de l’attaquant marocain l’été prochain en raison de la baisse de son niveau, l’administration ayant d’ores et déjà commencé à chercher un joueur pour le remplacer.

En-Nesyri, 28 ans, a rejoint les rangs d’Al-Ittihad lors du dernier mercato hivernal en provenance du club turc Fenerbahçe, dans le but de compenser le départ du Français Karim Benzema vers le rival Al-Hilal.

En-Nesyri a disputé 10 matches avec Al-Ittihad toutes compétitions confondues, au cours desquels il a inscrit 4 buts et délivré une passe décisive.

« Des propos faux »

Une source proche d’En-Nesyri a déclaré, dans des propos exclusifs à Kooora ce lundi : « Ces propos n’ont aucun fondement. »

Elle a ajouté : « En-Nesyri est un joueur très important pour Al-Ittihad, c’est un titulaire de l’équipe et, jusqu’à présent, il réalise de bonnes performances. Son contrat court toujours avec le club. »

En-Nesyri est lié à Al-Ittihad par un contrat jusqu’en juin 2028.

La source a poursuivi : « L’équipe d’Al-Ittihad traverse une baisse de niveau, surtout sur le plan national, en Saudi Pro League et en Coupe du Roi. C’est pourquoi il y a aussi des rumeurs concernant l’avenir d’autres joueurs de l’équipe. »

Elle a continué : « En-Nesyri jouit d’une grande popularité, car il fait partie des rares joueurs ayant marqué en Coupe du monde, en Ligue des champions, en Ligue Europa et en Coupe d’Afrique des nations. C’est pourquoi toute rumeur publiée par la presse saoudienne est largement reprise par les médias étrangers. »

À la question de savoir si la direction d’Al-Ittihad avait contacté En-Nesyri ou son agent au sujet de l’avenir du joueur, la source a répondu : « Non, il n’y a aucun contact pour le moment, et la direction a apporté au joueur le soutien nécessaire depuis son premier jour au sein de l’équipe. »

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Al-Ittihad traverse une période de forte baisse, sa saison blanche sur le plan local étant désormais confirmée, tandis que « le Doyen » espère remporter le titre de la Ligue des champions asiatique d’élite afin de sauver sa saison.

L’équipe des Tigres occupe la sixième place au classement de la Saudi Pro League Roshn avec 45 points, après 27 journées, accusant un retard de 25 points sur le leader, Al-Nassr.

L’équipe a également quitté la Coupe du Roi en demi-finales, éliminée par Al-Kholood.

Les coéquipiers d’En-Nesyri se préparent à affronter Al-Wahda des Émirats arabes unis lundi prochain en huitièmes de finale de la Ligue des champions d’élite asiatique.