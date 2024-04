Kevin de Bruyne, ça va trop loin

Jaime Redknapp a fait l'éloge de Kevin De Bruyne, et l'a qualifié de meilleur milieu de terrain de l'histoire de la Premier League.

Le Belge a réalisé une nouvelle performance classique contre Brighton en ouvrant le score pour l'équipe de Pep Guardiola. Après le match, Redknapp n'a pas tari d'éloges sur De Bruyne, allant même jusqu'à dire qu'il était meilleur que Steven Gerrard, Frank Lampard et Yaya Touré. Il a également parlé de Phil Foden et de la façon dont le jeune joueur apprend du Belge.

A l'issue du match, Redknapp a déclaré à Sky Sports : "C'est le maître et le maître : "C'est le maître et le maître. Avec Phil Foden et ce qu'il fait en ce moment, il a l'air tellement bien. Il a toujours l'image en tête. Kevin De Bruyne, pour moi, nous avons vu de grands joueurs, comme Gerrard, Lampard, Yaya Toure. Mais il est le meilleur. Je pense qu'il fait des choses hors du commun. Les passes qu'il a réussies, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent le faire. Je suis en admiration devant lui à chaque fois que je le regarde.

"Il faut de bons modèles. C'est formidable pour Phil Foden de voir Kevin De Bruyne tous les jours. Il essaie d'apprendre et de s'inspirer de lui. Il ne fait aucun doute que si Phil Foden joue si bien, c'est parce qu'il a pris de bonnes leçons auprès de Kevin De Bruyne.

Kevin De Bruyne a fait fureur à City depuis son arrivée en provenance de Wolfsburg en 2015. Depuis, le Belge est devenu l'un des meilleurs milieux de terrain au monde, si ce n'est le meilleur. Il a remporté cinq fois la Premier League et a mis City sur la voie d'une nouvelle victoire.