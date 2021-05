Kevin De Bruyne blessé, le geste d'Antonio Rüdiger passe mal...

Victime d'une mauvaise charge d'Antonio Rüdiger contre Chelsea en finale de la C1, samedi soir, Kevin De Bruyne souffre d'une double fracture.

Victime d'une charge d'Antonio Rüdiger après avoir tenté un une-deux avec Riyad Mahrez au début de la seconde période, Kevin De Bruyne a dû quitter le terrain en larmes, samedi soir, après avoir été examiné par le personnel médical de Manchester City, contraint de céder sa place prématurément en finale de la Ligue des Champions, à Porto.

Assurément l'un des tournants du match, puisque ce sont les Blues qui se sont imposés (1-0) grâce à une réalisation de Kai Havertz. Kevin De Bruyne a été diagnostiqué avec une fracture du nez et de l'orbite, et pourrait être absent de la campagne belge de l'Euro 2020 en fonction de son rétablissement. L'inquiétude est donc de mise.

"Cette intervention était presque criminelle"

Pour cette charge sur le maître à jouer de Manchester City, Antonio Rüdiger n'a pas écopé du moindre avertissement... Mais l'Allemand récolte forcément les critiques, dont celles de la légende Marco Van Basten. "Rüdiger a fait cette faute de manière à pouvoir dire 'Désolé, je ne l’ai pas fait exprès', mais je n’y crois pas beaucoup. C’était vraiment un choc violent et intentionnel. Ce n’est pas une façon de jouer au football. Cette intervention était presque criminelle", a pesté la légende dans des propos accordés à Ziggo Sports.

Le Néerlandais n'est pas le seul à avoir peu goûté à ce geste, c'est aussi le cas de Roberto Martinez, le sélectionneur de la Belgique. "Pour moi, Rüdiger est très, très chanceux. Quand on revoit les images, il n’y a pas de choc tête contre tête. Il heurte Kevin avec son épaule", a d'abord analysé le technicien, pour le Daily Mirror.

"Ça laisse un goût amer, parce qu’il se tient la tête, on a le sentiment qu’il veut cacher quelque chose. Pour moi, c’était clairement un geste excessif et imprudent. Ça méritait un carton rouge. Kevin n’est pas un joueur qui tombe sans raison. On voit qu’il souffre et que son œil est gonflé", a ensuite confié Roberto Martinez, forcément remonté.