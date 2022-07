Kessié s'explique enfin sur son transfert au Barça

Franck Kessié est arrivé à Barcelone. L'occasion pour lui d'expliquer son choix.

L'Ivoirien sera présenté comme un joueur du FC Barcelone demain et a déjà posé pour la caméra en tenue officielle du club. Il signera jusqu'à l'été 2026 demain avec une clause libératoire de 500 millions d'euros incluse.

"C'est une grande opportunité", a déclaré Kessié comme le rapporte Mundo Deportivo. "Je veux vraiment commencer et faire de mon mieux pour cette équipe. Quand un grand entraîneur comme Xavi [Hernandez] vous appelle, lui qui a été un grand joueur, vous voyez que tous vos efforts en valent la peine. Je suis impatient de commencer à travailler avec lui et mes coéquipiers."

Le joueur rejoint Barcelone en provenance de Milan, qu'il vient de mener à son premier Scudetto depuis plus de dix ans. Il sera présenté demain avant midi à la Ciutat Esportiva, puis il prendra la plume dans le bureau du président du FC Barcelone, Joan Laporta. Une conférence de presse aura lieu ensuite.

L'article continue ci-dessous

La saison dernière, le FC Barcelone a terminé deuxième de la Liga, à 13 points du Real Madrid. Il n'a pas non plus remporté le moindre trophée. C'est inacceptable pour un club de cette envergure et Xavi a été chargé de réduire cet écart en 2022/23. Signer un joueur du calibre de Kessié et renforcer le milieu de terrain est un bon début.