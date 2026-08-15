Pour l'heure, la star ivoirienne Franck Kessié n'a d'autre choix que de s'armer de patience, alors que son désir de jouer pour la Juventus et de travailler sous les ordres de l'entraîneur Luciano Spalletti est désormais clairement affiché.

Le journal « Tuttosport » a rapporté que la finalisation du transfert de Kessié ne dépend pas uniquement du joueur, mais qu'elle est liée à la capacité de la direction du club italien à lui libérer une place au milieu de terrain.

L'accord entre Kessié et la Juventus est désormais proche d'être conclu, le joueur attendant un contrat de trois ans à hauteur de 4,5 millions d'euros par an, assorti d'une importante prime à la signature.

Ces conditions représentent un compromis entre les deux parties, tout en étant inférieures au revenu financier que Kessié aurait pu obtenir s'il avait décidé de rester en Roshn Saudi League.

Malgré les tentatives d'Al-Ahli, au cours des derniers jours, de convaincre Kessié de revenir dans ses rangs, le milieu de terrain ivoirien a tranché et a affiché une grande détermination à rejoindre la Juventus.

Étant joueur libre, Franck Kessié a la possibilité de s'engager avec la Juventus et d'y être enregistré même après la fermeture du marché des transferts. Sur le plan physique, il ne semble y avoir aucune crainte quant à la disponibilité de Kessié, les rapports indiquant que son état est excellent.

De son côté, la direction de la Juventus s'emploie à réduire le nombre de joueurs du milieu de terrain afin de faire de la place à Franck Kessié, Teun Koopmeiners, Fabio Miretti et Arthur figurant parmi les candidats au départ du club.

Ainsi, l'obstacle n'est plus lié au désir de Franck Kessié ou de la Juventus de finaliser le transfert, l'accord entre les deux parties étant désormais quasiment prêt. L'étape restante consiste à réorganiser l'effectif de l'équipe et à trouver l'espace nécessaire pour enregistrer le joueur ivoirien.

En attendant que l'affaire soit réglée, Kessié poursuivra ses entraînements individuels afin de maintenir sa forme, dans l'attente que se concrétisent les manœuvres de la Juventus qui lui offriront l'occasion de porter le maillot bianconero et de commencer à travailler sous les ordres de Spalletti.