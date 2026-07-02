Kessé clarifie sa position concernant son transfert à l’Union

L’Ivoirien Franck Kessié, ex-milieu de terrain d’Al-Ahly, a mis fin aux spéculations sur un éventuel transfert à Al-Ittihad lors de ce mercato estival.

Al-Ahli avait officiellement annoncé la fin du parcours de Kessié au sein du club, les deux parties ayant décidé de ne pas renouveler son contrat. Le milieu de terrain quitte ainsi Djeddah après trois saisons au cours desquelles il a remporté plusieurs titres, dont la Ligue des champions d’Asie.

Ces derniers jours, son nom a circulé du côté d’Al-Ittihad, où il a été proposé comme option pour remplacer le Brésilien Fabinho, une perspective accueillie favorablement par plusieurs responsables.

Toutefois, la finalisation du dossier est subordonnée à l’aval du nouvel entraîneur, qui doit encore définir les besoins sportifs et arrimer la liste des joueurs étrangers avant le coup d’envoi de la saison.

Selon la radio « Al-Arabiya FM », le milieu de terrain ivoirien a choisi de reporter l’examen des offres reçues, qu’elles proviennent d’Arabie saoudite ou de l’étranger, préférant mettre entre parenthèses la question de son avenir immédiat.

Selon la radio, le milieu de terrain international ivoirien veut d’abord profiter sereinement de ses vacances, après sa participation à la Coupe du monde 2026 avec la sélection nationale, avant d’examiner les propositions à l’issue de cette période de repos.

Parallèlement, un retour en Europe demeure l’option la plus probable, le joueur ayant déjà manifesté son souhait de vivre une nouvelle expérience sur le Vieux Continent après son passage à Al-Ahli, ce qui pourrait limiter ses chances de rester en Arabie saoudite sous les couleurs d’un autre club.

La situation devrait se clarifier dans les prochaines semaines : soit par un accord entre l’Al-Ittihad et Kessié, soit par le choix du joueur de retourner en Europe, option qui demeure, à ce stade, la plus probable pour la suite de sa carrière.