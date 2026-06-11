Le Mexicain Julián Quiñones a ajouté un nouveau chapitre brillant à sa carrière en guidant l’équipe nationale vers un départ idéal lors du match d’ouverture de la Coupe du monde 2026 contre l’Afrique du Sud.

L’attaquant mexicain a rapidement profité d’une erreur défensive pour inscrire un superbe but et offrir un avantage précoce au Mexique, posant ainsi sa première empreinte sur cette édition de la Coupe du monde.

Cet exploit marque l’histoire : Kenyonis devient le premier joueur évoluant en Ligue professionnelle saoudienne Roshen à ouvrir le score dans un Mondial, offrant ainsi à son championnat un exploit sans précédent sur la scène internationale.

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Cet exploit couronne une saison exceptionnelle avec Al-Qadisiyah, au terme de laquelle il a été sacré meilleur buteur de la Ligue professionnelle Roshen avec 33 réalisations et désigné meilleur joueur par les supporters.

Il s’agit de son premier but en Coupe du monde et du troisième sous le maillot vert et rouge en 23 sélections. De quoi aborder la suite du tournoi avec confiance et confirmer son statut de fer de lance de l’attaque mexicaine.