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Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Kenyonis entre dans l’histoire de la Coupe du monde grâce à un record impressionnant

Mexico vs Afrique du Sud
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J. Quinones
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La star de Al-Qadsia fait sensation

Julian Kenyonis, l’attaquant vedette du club saoudien Al-Qadisiyah, a brillé sous le maillot de l’équipe nationale mexicaine lors du match d’ouverture de la Coupe du monde 2026 face à l’Afrique du Sud.

Il a ouvert le score dès la première période, permettant à son équipe de s’imposer 2-0 lors de la première journée du groupe A, qui comprend également la République tchèque et la Corée du Sud.

Lire aussi... Vidéo : De Roshen au monde entier... Kenyonis ouvre le bal des buts de la Coupe du monde

Après seulement neuf minutes de jeu, l’attaquant a profité d’une erreur grossière du gardien sud-africain pour expédier une frappe puissante au fond des filets.

Il s’agit du troisième but le plus rapide de l’histoire des matchs d’ouverture de la Coupe du monde, après celui du Brésilien César Sampaio contre l’Écosse après 4 minutes lors du Mondial 1998.

Juste devant lui, l’Allemand Philipp Lahm avait ouvert le score contre le Costa Rica après 6 minutes lors de l’édition 2006.

Kenyonis suit donc ce duo en gravant son nom en lettres d’or dès sa première participation à la Coupe du monde.


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