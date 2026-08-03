Kenneth Perez très impressionné : « Il est l’avenir de l’équipe des Pays-Bas ! »

Kenneth Perez est très impressionné par les qualités de Mexx Meerdink, comme l’a déclaré le consultant d’ESPN pendant la retransmission du Johan Cruijff Schaal. Le Danois voit en l’attaquant d’AZ l’avenir des Pays-Bas.

Meerdink a déjà joué un grand rôle après seulement sept minutes dans la rencontre. Il a été touché au visage par Joey Veerman, ce qui a contraint le milieu de terrain du PSV à quitter le terrain et l’équipe à domicile à poursuivre à dix.

Après une demi-heure de jeu, Meerdink s’est de nouveau illustré. Un centre de Mateo Chavez a été dévié par Ryan Flamingo, permettant à l’attaquant de 23 ans de marquer de la tête à bout portant.

Perez a été très impressionné par la prestation de Meerdink, qui a manqué une grande partie de la saison dernière en raison d’une blessure. « Je pense qu’il est meilleur qu’avant cette blessure, parce qu’il sait désormais ce que c’est que d’être privé de football, et il est devenu plus fort physiquement. »

La saison dernière, Perez avait déjà indiqué qu’il était séduit par le fils de Martijn Meerdink. Il l’avait qualifié de futur joueur de très haut niveau, et il maintient toujours ses propos.

« Je pense toujours qu’il est l’avenir de l’équipe des Pays-Bas. Je sais que cela semble étrange sur la base d’aussi peu de matches, mais sa manière de conclure et de se déplacer… J’espère que j’aurai raison dans trois ans », conclut-il.