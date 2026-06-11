Kenneth Perez se dit impressionné et lance un pari osé : « C’est le nouveau Messi ! »

Après avoir assisté à la rencontre d’ouverture Mexique-Afrique du Sud (2-0), Kenneth Pérez se dit encore peu impressionné par le niveau de la Coupe du monde. Du coup, dans le studio de la NOS, le débat glisse aussitôt vers un autre sujet.

Selon lui, les véritables favoris ne se sont pas encore manifestés jeudi soir. Il estime que cela pourrait changer mardi, lorsque la France affrontera le Sénégal.

Pour lui, les Bleus restent les grands favoris grâce à leur effectif débordant de classe individuelle. « Je trouve que Doué est vraiment un joueur formidable, magnifique », lance l’analyste.

« J’ai toujours pris beaucoup de plaisir à regarder Griezmann jouer, mais il n’est malheureusement pas là. Il leur reste Olise, qui est très bon, Dembélé, le vainqueur du Ballon d’or. Il y a tellement de profondeur dans cette équipe. »

Selon lui, un seul écueil pourrait contrarier les Bleus : « Si certains cadres ne jouent pas, ils risquent de ne pas apprécier. Je ne pense pas que cela arrivera, mais ce serait la seule raison possible d’une déception. »

« L’Espagne possède également deux ailiers incroyablement doués (Lamine Yamal et Nico Williams, ndlr), mais ils sont blessés depuis un certain temps, constate Perez. La question est donc : combien de temps tiendront-ils le coup ? »

Concernant Yamal, Perez refuse de s’épancher davantage, mais assène pourtant : « Pour moi, c’est Messi, le nouveau Messi. » Victime d’une lésion aux ischio-jambiers, le jeune attaquant a dû se lancer dans une course contre la montre pour être prêt à temps. Selon les dernières informations, il devrait toutefois être opérationnel pour le premier match des siens, lundi face au Cap-Vert.