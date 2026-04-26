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Mart van Mourik

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Kenneth Perez livre un avis tranché sur l’attaquant de l’Ajax, Mika Godts

NAC Breda vs Ajax
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Kenneth Perez se dit impressionné par le jeu de Mika Godts, comme il l’a souligné lors de l’émission « Dit was het Weekend »sur ESPN. L’attaquant de l’Ajax a brillé face au NAC Breda et totalise cette saison en Eredivisie seize buts et onze passes décisives.

« C’est en tout cas un joueur exceptionnel », assure Pérez. « Quand je regarde l’Ajax, je sais qu’à chaque fois qu’il touche le ballon, quelque chose va se passer. »

« Berghuis est un régal pour ses passes, mais il ne peut bien sûr pas dribbler. Godts, lui, en est capable. Il a ce don. »

« Dès qu’il touche le ballon, je suis persuadé que le latéral droit adverse se dit : “Bon sang, il va falloir que je sorte le grand jeu.” Godts est la raison pour laquelle on vient voir l’Ajax, et la raison pour laquelle l’Ajax reste en course. »

« Ils s’y prennent malin : les latéraux sont constamment occupés, ce qui libère Godts. Du coup, le défenseur adverse doute. On connaît son danger, alors, en tant que latéral droit, on hésite à monter. »

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« Quand Go Ahead Eagles a affronté un très mauvais Ajax, Mats Deijl n’arrêtait pas de monter. C’est sur une contre-attaque qu’Ajax a marqué. Après, je lui ai demandé : “Pourquoi tu n’es pas resté avec Godts ? C’est le seul qui peut faire quelque chose chez Ajax !”

« C’est un joueur exceptionnel, mais il n’y a absolument aucune garantie qu’il puisse jouer un rôle significatif en Premier League », conclut Perez avec prudence.

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