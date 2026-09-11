Kehrer : « Là-dessus, je suis certainement ouvert à l’idée à l’Ajax »

Thilo Kehrer a signé un contrat à l’Ajax le jour de la date limite du mercato. « C’était une première pour moi. Très excitant, c’était différent. Je suis heureux d’être ici », a révélé vendredi le défenseur central allemand dans un entretien avec ESPN.

Kehrer a entendu parler pour la première fois de l’intérêt de l’Ajax un jour plus tôt. « Tout est allé très vite : des discussions avec Jordi (Cruijff, NDLR), avec l’entraîneur. Ensuite, les clubs ont finalisé l’opération. Le lendemain, j’étais en route. »

La recrue estivale a rapidement reçu un message de son compatriote Marc-André ter Stegen, qui est prêté par le FC Barcelone. « Je n’ai pas eu besoin de beaucoup demander. Je connaissais déjà très bien l’Ajax. J’ai joué à Schalke, pas très loin d’ici. Tout était déjà très clair. »

Kehrer a bien réfléchi à son arrivée à l’Ajax. L’ambition du club a finalement fait pencher la balance. « Le plus important pour moi est d’être compétitif et de jouer pour des titres, d’avoir l’ambition de gagner des trophées et des matches. C’est possible ici. La base est là, maintenant nous devons faire en sorte que ça fonctionne. »

Kehrer, arrivé de l’AS Monaco, a été rapidement impressionné par son nouvel environnement de travail. « L’ampleur, le stade, l’atmosphère et le football à l’état pur. Le club a son propre ADN. »

Kehrer a signé à Amsterdam jusqu’à la mi-2027. S’il sera encore actif à l’Ajax après cela, cela reste encore flou. « Je ne le sais pas encore. Nous verrons comment se déroule la saison, mais j’y suis certainement ouvert. Il reste encore beaucoup de matches jusqu’à l’année prochaine. Nous verrons. »

Ce qui a facilité les choses pour Kehrer, c’est qu’il connaît déjà Caio Henrique et Simon Adringa depuis son passage à Monaco. « C’est plus facile quand vous avez des connaissances. Ils vous aident à vous intégrer. Vous avez déjà un lien. C’était agréable de les revoir. Je connais Marc ter Stegen et Julian Brandt pour avoir joué contre eux en Bundesliga et en équipe nationale d’Allemagne. »