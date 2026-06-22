Dans une interview accordée au Noordhollands Dagblad, Kees Smit a expliqué les raisons pour lesquelles Ronald Koeman ne l’avait pas retenu pour la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Le milieu de terrain de l’AZ a fait ses débuts avec les Oranje en mars, lors du match amical contre la Norvège (victoire 2-1). Lors de la rencontre suivante, un match nul 1-1 face à l’Équateur, il est resté sur le banc.

À l’issue de la saison dernière, Smit a été convié, avec plusieurs autres joueurs, à un stage de préparation au Campus de la KNVB à Zeist.

C’est là que Koeman lui a annoncé qu’il ne ferait pas partie de l’aventure. « Nous étions tous assis sur le banc et il nous a appelés un par un sur la pelouse. »

« Le sélectionneur m’a expliqué qu’il ne me voyait pas comme un numéro six. Il m’envisage plutôt comme un numéro huit ou un numéro dix, des postes où la concurrence est très dense », explique le milieu de terrain de vingt ans. « J’ai un avis différent sur mes capacités, mais son raisonnement tient la route. J’espère faire partie du groupe pour l’Euro dans deux ans. »

« Je suis très énervé. On se demande forcément si on n’a pas laissé passer une occasion. En fin de saison dernière, je n’étais pas au mieux et j’ai manqué deux matchs, ce qui n’a pas aidé », poursuit Smit.

« Je continue toutefois à suivre les matchs de l’Oranje avec le même plaisir. J’apprécie particulièrement l’ambiance qui s’empare du pays quand l’équipe gagne », conclut-il.