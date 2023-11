Kathryn Mayorga, la femme qui a accusé Cristiano Ronaldo de viol en 2009, a vu son appel rejeté.

Mme Mayorga a accusé M. Ronaldo, alors âgé de 24 ans, d'agression sexuelle dans une chambre d'hôtel à Las Vegas. La star portugaise a maintenu que l'acte était consensuel par l'intermédiaire de son équipe juridique et a conclu un accord avec Mayorga et son avocat, Leslie Mark Stovall, pour un montant de 335 000 dollars (267 000 livres sterling) en 2010.

À la suite de fuites en 2017, Stovall, au nom de Mayorga, a ensuite demandé une augmentation de ce règlement à plus de 25 millions de dollars de dommages, citant la conspiration, la diffamation, la rupture de contrat, la coercition et la fraude. Cette idée a été rejetée par la juge du district américain Jennifer Dorsey en juin 2022, ce qui a conduit Stovall à interjeter appel.

L'article continue ci-dessous

L'avocat de Mayorga a non seulement demandé à la Cour d'appel du 9e circuit d'annuler le rejet de l'affaire, mais il a également fait valoir que Dorsey avait abusé de son pouvoir discrétionnaire en rejetant l'affaire. M. Stovall a affirmé que la juge n'aurait pas dû rejeter les demandes de M. Mayorga visant à rendre public l'accord de confidentialité signé en 2010. Cependant, le panel de trois juges du tribunal basé à San Francisco s'est rangé du côté de Ronaldo mardi, en rejetant la demande de Mayorga. En outre, ils ont imposé une amende massive de 335 000 dollars à Stovall, ce qui est considéré comme une mesure inhabituelle dans ce genre d'affaires.

Un extrait de la décision de six pages rendue mardi se lit comme suit : "Le tribunal de district a clairement reconnu la gravité du rejet de l'affaire et a donc fourni une analyse approfondie, amplement étayée par des constatations factuelles. [Le règlement de 2010] est resté en sommeil jusqu'en 2017, lorsque ... Football Leaks" a publié des centaines de documents par le biais d'un piratage informatique des anciens avocats de Ronaldo. Malgré le règlement et l'accord de confidentialité entre Ronaldo et Mayorga, Stovall a cherché et utilisé des documents de 'Football Leaks' - y compris ceux clairement marqués comme privilégiés par le client - pour poursuivre un nouveau procès au nom de Mayorga contre Ronaldo.

"Le juge Dorsey a estimé à juste titre que Ronaldo n'avait pas renoncé à son privilège avocat-client en ce qui concerne les documents de Football Leaks. Avant la fuite, ses avocats ont utilisé des outils de cybersécurité pour protéger leurs fichiers. Comme l'a noté le tribunal de première instance, Ronaldo a produit par erreur le cours de "navigation dans cette situation difficile peu orthodoxe", déclenché par la "conduite peu scrupuleuse" de l'avocat de Mayorga longtemps auparavant, et a déployé des efforts vigoureux pour protéger les documents par la suite. Le tribunal de district n'a pas abusé de son pouvoir discrétionnaire lorsqu'il a estimé qu'une sanction de fin d'affaire était appropriée".

L'appel de Mayorga ayant été non seulement rejeté, mais aussi sanctionné par une lourde amende pour Stovall, il semble peu probable que cette affaire soit rouverte de sitôt. Cela pourrait représenter la fin d'une affaire qui a duré plus de 14 ans dans son intégralité.