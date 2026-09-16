Kasper Dolberg se régale avec un coéquipier à l’Ajax : « J’adore ce genre de joueurs »

Kasper Dolberg semble actuellement avoir retrouvé sa meilleure forme à l’Ajax. L’attaquant a signé deux buts et autant de passes décisives lors des deux derniers matches, et se relance ainsi pleinement dans la lutte pour la place de numéro 9.

Il semble en effet déjà être passé devant Marcos Leonardo dans la hiérarchie. Le Brésilien, recruté pour 20 millions d’euros par le directeur technique Jordi Cruijff, n’a même pas été utilisé lors des deux dernières rencontres. Un fait notable, puisque l’arrivée de Leonardo avait encore failli provoquer le départ de Dolberg de l’Ajax plus tôt cet été.

« Bien sûr que j’ai douté », raconte Dolberg après la victoire 5-1 contre Willem II dans des propos accordés à l’Algemeen Dagblad. « Le club a recruté deux attaquants. Cela m’a fait douter de la meilleure décision à prendre. »

Dolberg ne s’est pas senti poussé vers la sortie, mais il a bien compris qu’il devait réfléchir sérieusement à son avenir. Il a donc entamé des discussions avec l’entraîneur Míchel Sánchez. « Il ne pouvait simplement pas me donner de garanties », explique le Danois. Lorsque des transferts vers le FC Midtjylland et Lille OSC se sont révélés impossibles, Dolberg a finalement décidé de rester à Amsterdam.

« J’ai finalement décidé de rester pour une raison. Laquelle ? Ce n’est pas important. Le plus important, c’est que j’ai décidé de rester, parce que je pense que c’est le meilleur endroit pour moi. Je pense que je peux jouer un grand rôle. Nous avons une bonne équipe et je pense que nous pouvons tout gagner. Et je veux y contribuer et en faire partie. »

Dolberg estime, malgré la forte concurrence, que l’Ajax dispose d’un effectif plus solide que la saison dernière. « Il y a beaucoup de bonnes recrues. Des joueurs qui sont aussi au meilleur âge : expérimentés, mais en même temps affamés de victoires ici. Je pense qu’il y a énormément de qualité dans ce groupe. J’ai un très bon sentiment à ce sujet. Bien sûr, nous avons encore beaucoup à prouver et à améliorer, mais les fondations sont déjà là. »

Il met ensuite particulièrement en avant Julian Brandt et Tolu Arokodare. « Je jouais pour la première fois avec Brandt, mais j’aime ce genre de joueurs, qui cherchent toujours immédiatement les attaquants. Nous devons encore mieux nous connecter. Tolu, lui, est un monstre dans la surface. Un spécialiste du placement. Nous discutons alors de situations de match. Je peux encore beaucoup apprendre de lui », conclut Dolberg.