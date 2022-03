Karim Benzema : "Y'a rien, Donnarumma n'avait qu'à dégager"

Auteur d'une deuxième période époustouflante, avec un triplé, Karim Benzema a livré une analyse très pertinente, au micro de nos confrères de Canal+ sur la victoire de son équipe et les défauts du PSG : « Il y a eu deux matches. Le match aller, où ils ont dominé tous les aspects. On a été chanceux de ne repartir qu'avec 1-0. Au retour, on a vu un autre Madrid, on a poussé. On a pris le but en première période, mais on a eu confiance en nous. Il ne faut pas lâcher en Ligue des Champions et on a montré qu'on était un grand club.

On savait que le PSG, quand on leur met la pression, c'est un peu plus difficile pour eux. Quand on presse Verratti et les deux centraux, ils n'arrivent pas à se connecter avec les trois devants. Et c'est le problème de toutes les équipes qui veulent repartir de derrière. Et puis on a eu de la réussite on a marqué. »

L'article continue ci-dessous

Karim Benzema a également été interrogé sur son but égalisateur. Et pour lui, c'est un but qui ne souffre d'aucune contestation, il estime ne pas faire faute sur Donnarumma : « Y'a rien ! C'est un pressing ! Il n'avait qu'à dégager. Il a attendu, il a attendu et il a perdu le ballon au final. »

Enfin, il a été demandé à Benzema si c'est son plus grand match en Ligue des champions. Il répond par la négative : « Ce n'était qu'un huitième de finale, mais c'est sûr que personnellement c'est quelque chose d'exceptionnel. Surtout avec l'appui du public. Mais ça n'a rien à voir avec le fait de gagner la Ligue des Champions ».