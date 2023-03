Karim Benzema n'est plus perçu comme un titulaire indiscutable au Real Madrid.

Karim Benzema est le Ballon d'Or en titre, le meilleur joueur du monde la saison dernière au Real Madrid, et sans aucun doute le meilleur joueur du club. Il n'y a pas de club où les exigences sont plus élevées et, récemment, un certain nombre de personnes ont demandé à Carlo Ancelotti de mettre Benzema sur le banc de touche.

L'attaquant français a été confronté à des problèmes de condition physique tout au long de la saison et semble rarement terminer une semaine complète d'entraînement. Le joueur de 35 ans n'a pas manqué autant de matches depuis la Coupe du monde, mais il n'a pas l'air d'être au mieux de sa forme.

Dimanche, face à Barcelone, cela s'est vérifié une fois de plus : Benzema a eu du mal à entrer dans le match en seconde période et n'a pas réussi à se mettre en relation avec ses coéquipiers. Mais ce n'est pas l'exception, c'est la règle pour Benzema.

Rodrygo plutôt que Benzema ?

Alors que 19 buts et 5 passes décisives en 29 matches seraient d'excellentes statistiques pour la plupart des attaquants, Relevo souligne qu'à ce stade de la saison dernière, Benzema en était à 36 buts. De même, il semble peu probable qu'il atteigne ses 15 passes décisives de la saison dernière. Il ne fait aucun doute qu'il n'est pas le même joueur que la saison dernière.

Marca a publié un commentaire d'Amalio Moratalia le lendemain du Clasico qui demandait à Carlo Ancelotti de mettre Benzema sur le banc, mais plutôt dans le sens d'une mise au repos plus régulière du Français.

Les correspondants du Real Madrid, Kiyan Sobhani, ont quant à eux appelé Ancelotti à envisager d'utiliser Rodrygo Goes plutôt que Benzema, compte tenu de son état de forme actuel.

Le manque de condition physique de Benzema a été un problème tout au long de la saison, et il n'est pas injuste de dire que les Blancos ont mieux paru en début de saison sans Benzema qu'aujourd'hui. Si ses problèmes de forme se poursuivent, cela deviendra un point de discussion majeur avant un quart de finale de Ligue des champions d'une importance transcendantale pour la saison du Real Madrid.