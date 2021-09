Karim Benzema se mouille pour le futur de Mbappé

Coéquipiers en sélection, Mbappé et Benzema auraient pu l’être en club, au Real Madrid. Ce n’est que partie remise pour l'attaquant madrilène.

Jusque dans les dernières heures du mercato, le feuilleton Mbappé a tenu en haleine une grande partie du football européen, voire mondial. L’international français allait-il quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid ou fera-t-il une saison de plus en Ligue 1, avec la possibilité d’être libre dans un an ?

Le PSG a fait son choix et a décidé de ne pas succomber aux offres madrilènes qui se rapprochaient de 200 millions d’euros pour un joueur avec seulement un an de contrat. Avoir Messi, Mbappé et Neymar dans la même équipe ne semble pas avoir de prix pour les dirigeants parisiens, qui restent bien décidés à convaincre Mbappé de prolonger.

En Espagne, c’est bien évidemment la soupe à la grimace tant le Parisien était désiré à Madrid pour incarner une nouvelle ère galactique.

Ça ne semble que partie remise pour le Real Madrid qui pourrait donc recruter Mbappé gratuitement dès janvier et avoir un matelas nécessaire pour pourquoi pas attirer un Erling Haaland à l’été 2022.

Coéquipier de Mbappé en équipe de France depuis son retour pour l’Euro 2021, Karim Benzema est revenu sur les rumeurs d’une arrivée dans la capitale espagnole. Semblant plutôt proches lors des rassemblements, Benzema et Mbappé pourraient donc faire des ravages ensemble en Liga. C’est ce qu’espère l’ancien Lyonnais qui continue d’empiler les buts chez les Merengue depuis deux saisons.

"Si cet épisode nous a rapprochés ? Non parce qu’on se connaissait déjà avant, à l’Euro on a fait connaissance. On s’entend super bien, en dehors et sur le terrain. Après, ce sont des choix sportifs. Bien sur que j’aimerais bien aujourd’hui qu’il soit avec moi à Madrid, mais il faut respecter son club aussi. Il est dans son club", a déclaré Benzema, sur RTL après le nul contre le Bosnie, à Strasbourg.

"De toute façon, c’est un joueur qui jouera pour le Real Madrid un jour ou l’autre. Je vais le redire mais c’est le meilleur club du monde. Il y a beaucoup de pression, les gens sont à fond sur le foot, c’est un monde différent."

Si Kylian Mbappé n’était pas convaincu que le Real Madrid pouvait être un terrain de jeu parfait, Karim Benzema s’en charge.