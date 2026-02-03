Karim Benzema, le transfert choquant

L'ancien joueur du Real Madrid était en fin de contrat avec Al-Ittihad, mais a finalement opté pour un autre club. Ce transfert risque de déplaire à Cristiano Ronaldo, frustré par l'activité récente du marché des transferts en Saudi Pro League.

Benzema a rejoint Mohamed Kader Meïté à Al-Hilal cet hiver. Le transfert a été finalisé malgré un blocage plus tôt dans la journée, dû au mécontentement de Ronaldo, selon ESPN. La star portugaise serait en effet agacée de voir Al-Hilal, principal rival de son équipe pour le titre, se renforcer lors du mercato hivernal, contrairement à Al-Nassr. Les deux clubs sont gérés par le Fonds d'investissement public (PIF) et se disputent le titre. Al-Hilal est actuellement en tête du classement, avec un point d'avance sur Al-Nassr après 19 journées.

Ronaldo n'a pas participé au dernier match d'Al-Nassr contre Al-Riyadh le jour de la clôture du mercato, suite à des rumeurs d'avant-match selon lesquelles l'attaquant de 40 ans prévoyait de faire grève pour protester contre l'activité du marché des transferts en Saudi Pro League. Al-Nassr n'a toujours pas expliqué l'absence de Ronaldo, et ce dernier ne s'est pas exprimé publiquement sur ces spéculations. Si son absence était un acte de protestation, elle semble avoir été vaine, puisque Benzema a rejoint Al-Hilal avec l'ambition de remporter un deuxième titre de champion de Saudi Pro League. Ronaldo n'a toujours pas remporté le championnat depuis son arrivée à Al-Nassr en provenance de Manchester United en 2022.

Benzema a depuis publié un message sur les réseaux sociaux pour faire ses adieux à Al-Ittihad. Il a publié le message suivant : « Al Ittihad, ce chapitre se termine, mais le respect et la gratitude resteront à jamais. Merci au club, au staff, à mes coéquipiers et surtout aux supporters pour votre accueil, votre amour et l’énergie que vous m’avez transmise chaque jour. Cette aventure m’a beaucoup apporté, tant sur le plan personnel que professionnel. Je pars la tête haute, fier d’avoir porté ces couleurs et de tout ce que nous avons partagé. Je vous souhaite à tous le meilleur pour la suite. »