Karim Benzema, le scénario que tout le monde redoutait

Le Real Madrid est une équipe différente avec et sans Karim Benzema, ce qui est devenu un problème majeur cette saison.

A l'approche de la phase critique de la saison, la question de sa forme physique se pose de plus en plus.

Benzema incertain contre Liverpool

Benzema a fait son retour à la compétition après la Coupe du monde et a joué un certain nombre de matchs en janvier. Après avoir donné l'impression d'être de nouveau en pleine forme, il s'est blessé contre Valence et a manqué deux autres matchs en février.

Avant le déplacement des Blancs à Osasuna, Benzema a été écarté, selon Marca. Lors du match contre Elche, Benzema a accumulé des contusions, et sera mis au repos pour le déplacement à Pampelune. La présence de Benzema pour le match aller des huitièmes de finale contre Liverpool est également incertaine, ce qui serait un coup dur.

Toni Kroos a manqué la séance d'entraînement de jeudi en raison d'une gastro-entérite, mais Thibaut Courtois devrait être de retour de blessure. Vinicius Junior fera son retour de suspension.

Les Blancos ne peuvent pas se permettre de faire un faux pas à Pampelune, ou ils risquent de voir l'écart entre eux et Barcelone passer à deux chiffres. Le Français était leur meilleur joueur la saison dernière, mais il a du mal à rester sur le terrain régulièrement. Ils se sont bien débrouillés dans la phase initiale de la saison, mais cela commence à peser sur le Real Madrid.