Karim Benzema, la blessure de trop

Le Real Madrid semblait enfin retrouver une équipe en bonne santé cette semaine, mais il a de nouveau été touché par des problèmes de condition physique. L'attaquant vedette Karim Benzema a manqué l'entraînement mercredi et, après avoir de nouveau manqué la séance de jeudi, il est pratiquement exclu du match de ce week-end contre l'Espanyol.

Des blessures en pagaille

Seuls Ferland Mendy et David Alaba étaient indisponibles depuis le début de la semaine, car ils continuent de revenir doucement de blessures musculaires.

Selon le quotidien madrilène Diario AS, l'attaquant français de 35 ans souffre d'une gêne à la cheville. Deux jours avant le match contre les Pericos à Santiago Bernabéu, Benzema a fait de la gymnastique au lieu d'une séance d'entraînement collective. Il ne pourra être titularisé contre l'Espanyol que s'il se sent à 100 % lors de la séance d'entraînement de demain. Ils soulignent également qu'il s'agit de sa septième blessure depuis le début de la saison.

Cette nouvelle blessure jette un doute sur sa disponibilité pour les deux matches cruciaux de la semaine prochaine en Ligue des champions contre Liverpool et en Liga contre Barcelone. Ces deux rencontres pourraient être décisives pour la saison des Blancos, et il ne fait aucun doute qu'ils seront beaucoup plus émoussés sans lui.