Karim Benzema et Kylian Mbappé en concurrence pour un trophée individuel

Coéquipiers et adversaires, Karim Benzema et Kylian Mbappé vont à nouveau se battre pour un trophée. Lionel Messi fait aussi partie du débat.

Le 27 février, dans un peu plus de deux semaines, la FIFA élira les vainqueurs des différents trophées The Best : meilleur joueur, meilleur gardien, meilleur entraîneur. Ce vendredi, l'institution internationale a dévoilé le nom des trois finalistes pour le trophée de meilleur joueur de l'année. Comme attendu, ce sont les Français Karim Benzema et Kylian Mbappé qui feront face à l'Argentin Lionel Messi. Et à la fin, il n'en restera qu'un.

Benzema, Mbappé et Messi en concurrence

L'année 2022 des trois finalistes a été remplie de succès et de trophées. Karim Benzema a réalisé le doublé Liga-Ligue des Champions avec le Real Madrid dans une saison où il a particulièrement porté son équipe sur ses épaules, notamment dans les moments importants. De leur côté, Kylian Mbappé et Lionel Messi, équipiers au PSG ont partagé le titre de champion de Ligue 1 mais se démarquent par leurs performances en sélection. Le Français a permis aux Bleus d'atteindre une nouvelle finale de Coupe du monde alors que l'Argentin a offert une nouvelle étoile à l'Albiceleste.

Ces derniers jours, la FIFA avait déjà révélé les noms des finalistes pour les deux autres catégories. Pour les entraîneurs, ce sont Carlo Ancelotti, Lionel Scaloni et Pep Guardiola qui ont été retenus aux dépends de Didier Deschamps et Walid Regragui. Pour les gardiens, les trois finalistes sont Emiliano Martínez, Thibaut Courtois et Yassine Bounou, préférés à Alisson, Dominic Livaković, Mike Maignan et Manuel Neuer.