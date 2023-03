Karim Benzema encore blessé, le Real Madrid tremble

La réussite du Real Madrid pour le reste de la saison dépendra probablement des performances de Karim Benzema et de Vinicius Jr.

Le premier n'a pas réussi à reproduire sa forme de la saison dernière, où il avait remporté le Ballon d'Or, mais il a tout de même marqué 16 buts en 24 apparitions. Cependant, sa saison a été interrompue à de nombreuses reprises en raison de blessures.

Le pire moment pour se blesser

Depuis le début de la saison, Benzema s'est blessé à sept reprises et a manqué 12 matches. Selon Melchor Ruiz, le joueur de 35 ans n'a pas participé à l'entraînement complet mercredi, en vue du match de samedi contre l'Espanyol à Santiago Bernabéu.

Antonio Rudiger n'était pas non plus présent lors de la séance collective à Valdebabas, ce qui pourrait constituer un nouveau coup dur pour l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, qui est déjà privé de David Alaba et de Ferland Mendy en défense.

Avec des matches cruciaux contre Liverpool et Barcelone dans les 10 prochains jours, Ancelotti pourrait choisir de laisser les deux joueurs au repos contre l'Espanyol afin qu'ils soient à 100 % de leur forme avant le huitième de finale retour de la Ligue des champions contre Liverpool mercredi prochain.