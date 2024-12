Karim Benzema de retour au Real Madrid, ça se précise

À presque 37 ans, Karim Benzema envisage de mettre un terme à sa carrière plus tôt que prévu. Une décision qui pourrait signer son retour à Madrid.

Alors qu'il s'apprête à célébrer son 37ᵉ anniversaire le 19 décembre, Karim Benzema, actuellement sous les couleurs d'Al-Ittihad en Arabie saoudite, commence à réfléchir à son avenir. Mais l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais aurait déjà un plan bien tracé pour son après-carrière.

Benzema pense à la retraite et prépare l’après

Karim Benzema, actuellement en grande forme avec Al-Ittihad, réfléchit sérieusement à raccrocher les crampons à la fin de la saison 2024-2025. Malgré de bonnes performances en Arabie saoudite (11 buts et 3 passes décisives en 12 matchs), l’attaquant français commence à ressentir une fatigue mentale et un certain désenchantement face aux routines imposées par les entraînements tardifs. Sous contrat jusqu’en 2026, l’ancien capitaine du Real Madrid aurait même fait part de ses réflexions à son club.

Selon les informations rapportées par Relevo, ce lundi, Karim Benzema envisagerait de revenir au Real Madrid une fois ses crampons suspendus, non pas comme joueur, mais dans un rôle d’ambassadeur. Le joueur « commence à en avoir assez des routines quotidiennes », notamment les entraînements qui ont lieu à 19 heures en Arabie saoudite en raison de la chaleur. Proche de Florentino Pérez, il travaillerait à promouvoir l’image du club, notamment en Arabie saoudite, une région stratégique. Une telle transition est perçue comme naturelle par le Real Madrid, où l’ancien international français est considéré comme une légende vivante.