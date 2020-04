Karanka : "Haaland est attrayant pour n'importe quel club"

L'ancien joueur et entraîneur du Real Madrid est fan de l'attaquant norvégien qui brille dans le football allemand.

Erling Haaland "est attrayant pour n'importe quel club", admet Aitor Karanka, ancien joueur et entraîneur du pas surpris de voir le brillant et excitant attaquant du de susciter les convoitises du Real Madrid, mais aussi des autres clubs. Le jeune Norvégien est seulement arrivé en cet hiver, mais il a déjà épaté le monde entier. Ses exploits au Red Bull lors de la première partie de saison l'ont mis sur le radar des meilleures équipes européennes, avec un début de parcours brillant à Dortmund en le voyant atteindre la barre des 40 buts sur la saison 2019-2020.

Le joueur de 19 ans serait désormais la cible privilégiée du Real Madrid, les Merengue étant toujours sur le marché pour trouver les meilleurs talents confirmés mais aussi ceux qui ont le meilleur potentiel. Erling Haaland coche ces deux cases et pourrait devenir un autre «Galactique» dans la capitale espagnole. Le Real Madrid n'est cependant pas le seul à suivre de près son développement, avec une lutte de haute intensité qui devrait se déclencher entre les meilleurs clubs européens en cas de départ de l'attaquant.

"Tout le monde est intéressé par quelqu'un qui marque des buts"

L'article continue ci-dessous

Aitor Karanka admet qu'Erling Haaland serait une option attrayante pour toute équipe cherchant à ajouter de la puissance en attaque et un buteur dans ses rangs, ses anciens employeurs à Santiago Bernabeu étant dans cette catégorie. Il a dit à EFE à propos de Haaland: "C'est un jeune attaquant et il marque des buts. Il est clair qu'il a tout et il a fait encore plus au Borussia Dortmund. Il n'est plus un joueur qui vient de jouer dans une ligue mineure".

Plus d'équipes

"Il est arrivé à Dortmund et a marqué des buts importants, tant en championnat qu'en , et je pense que ce qui le rend encore plus attractif, c'est son prix. Je pense que tout grand club est impatient de faire venir des joueurs qui marquent des buts. Quand il y a un jeune joueur, qui marque des buts et à ce prix, qui je pense n'est pas très élevé non plus, il est attrayant pour n'importe quel club", a conclu Aitor Karanka.

Dortmund n'a eu besoin que de 20 millions d'euros pour convaincre Salzbourg de laisser Erling Haaland venir en janvier, avec une clause libératoire relativement faible durant l'hiver 2021 à hauteur de 75 millions d'euros. Sa réputation et son prix n'ont cessé d'augmenter depuis lors et alors que Karanka estime qu'il pourrait être acquis dans le cadre d'un autre accord, Dortmund - qui a clairement fait savoir qu'il n'avait pas l'intention de sanctionner une vente - peut s'attendre à exiger beaucoup d'argent pour un atout précieux.