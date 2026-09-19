L'Anglais Harry Kane, attaquant du Bayern Munich, a donné son avis sur la concurrence entre Lamine Yamal, la star du Barça, et Kylian Mbappé, le joueur du Real Madrid, pour le Ballon d'Or.

Cela est intervenu après la victoire du Bayern Munich face à l'Union Berlin sur le score de 7-0, hier vendredi, en Bundesliga.

Kane a déclaré, dans des propos rapportés par le journal espagnol « As » : « Je ne veux pas trop parler de moi. Moi, je m'exprime sur le terrain. Chacun est différent des autres. Lamine Yamal a réalisé une saison exceptionnelle, tout comme Michael Olise. Le Ballon d'Or ne dépend pas de moi. »

À propos des déclarations de Lamine, l'attaquant anglais a poursuivi : « Je ne sais pas dans quelle intention il s'exprime. C'est un joueur formidable. Il a réalisé une saison exceptionnelle, comme beaucoup d'autres joueurs. Mbappé, Michael Olise, Rodri... Il y a beaucoup de candidats. »

Kane a conclu : « Chacun a le droit d'exprimer son opinion comme il l'entend. Cela ne dépend pas de moi. Quant à moi, je profite beaucoup de tout ce qui se passe. J'attendrai simplement de voir ce qui va arriver. Je continuerai à faire mon travail sur le terrain, et ensuite nous verrons comment les choses évolueront. »

Lamine avait pour sa part expliqué que le nombre de buts, selon les arguments sur lesquels s'appuient les dirigeants du Bayern Munich pour soutenir Harry Kane, ne devrait pas être un facteur déterminant au moment de voter pour désigner le lauréat du Ballon d'Or.

La star du Barça a déclaré, dans des propos accordés au réseau « Movistar Plus » : « Je pense que le Ballon d'Or doit revenir au meilleur joueur du monde, rien de plus. Et non à un joueur qui a marqué 80 buts, car si tu marques 80 buts, tu obtiens le trophée de meilleur buteur de l'année. Ce sont deux choses totalement différentes, et les gens ne le comprennent pas. »

Il a ajouté : « Le meilleur joueur du monde, c'est celui que tu suis pendant un match en tant que commentateur et que tu prends plaisir à regarder ; tu le vois et tu te dis : voilà un joueur qui se distingue clairement de tous les autres. »



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