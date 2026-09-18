Kane : J'adore Mourinho, et affronter le Real deviendra plus compliqué avec sa présence

L'Anglais Harry Kane, l'attaquant du Bayern Munich, a insisté sur le grand respect qu'il porte à son ancien entraîneur à Tottenham, José Mourinho, soulignant que la confrontation face au Real Madrid en Ligue des champions sera encore plus difficile sous sa direction.

Harry Kane a déclaré, dans un entretien accordé au journal espagnol « Marca », en réponse à une question sur le fait de savoir si le Portugais José Mourinho était une personne « exceptionnelle » à ses yeux : « Oui, j'adore José. Nous entretenions une très bonne relation à Tottenham. Les choses ne se sont pas terminées comme nous l'aurions souhaité, et le fait qu'il n'ait pas eu l'occasion de diriger l'équipe lors de cette finale (il fait référence à la finale de la Coupe de la Ligue anglaise de la saison 2020-2021, Mourinho ayant été limogé en avril) a été quelque chose de dur et de difficile pour moi aussi, mais ma relation avec lui était excellente. »

L'attaquant du Bayern Munich a ajouté : « J'ai livré certains de mes meilleurs matchs à Tottenham sous sa direction, remportant le Soulier d'or et le titre de meilleur passeur décisif la même année. Il m'a accordé beaucoup de liberté pour être moi-même dans le jeu et pour décrocher vers le milieu du terrain afin de recevoir le ballon. Et je pense qu'en tant que personne qui comprend tous les détails du jeu, avec ou sans ballon, sur le plan tactique comme avec les arbitres, il assimile chaque situation. »

Il a poursuivi : « J'ai beaucoup de respect pour Mourinho, et il est vrai que nous ne nous sommes pas beaucoup revus depuis son départ de Tottenham, mais il se pourrait que nous nous affrontions cette année en Ligue des champions, et ce serait bien de le retrouver. »

Concernant la question de savoir si le Real Madrid représentera un adversaire plus difficile pour le Bayern Munich avec Mourinho, Kane a expliqué : « Le Real Madrid a recruté de bons joueurs et Mourinho est un entraîneur formidable qui tirera le meilleur de ses joueurs. Madrid compte toujours parmi ses rangs les meilleurs joueurs du monde, et cette année ne fait pas exception. »

Il a enchaîné : « Nous savons qu'il y a de fortes chances d'affronter le Real plus tard dans la compétition, car Madrid est toujours présent dans les dernières phases de la Ligue des champions. Nous les avons dominés l'an dernier (lorsque nous les avons éliminés en quart de finale), mais nous savons que cela avait été un match extrêmement difficile, et avec la présence de Mourinho désormais, ce sera encore plus compliqué. »

À propos de la possibilité de remporter le Soulier d'or (récompense du meilleur buteur des championnats européens) pour la troisième fois, un exploit qui le placerait dans l'histoire aux côtés de Lionel Messi (détenteur de 6 récompenses) et de Cristiano Ronaldo (détenteur de 4 récompenses), sans que personne d'autre ne l'ait réalisé, la star anglaise a déclaré : « Messi et Ronaldo ont dominé le football pendant toute une génération, et ils font partie des meilleurs de l'histoire. Se trouver dans cette comparaison est une chose particulière et c'est un objectif pour moi. »

Kane a conclu ses propos en affirmant : « En tant qu'attaquant, on attend de moi que je marque des buts. Le Soulier d'or n'est pas mon seul objectif, mais je sais bien sûr que le remporter signifie aussi aider l'équipe, et tout cela me motive. Chaque fois que je remporte un trophée, j'en veux un autre, et cette fois ne sera pas différente. J'espère être de nouveau présent cette saison en marquant le plus de buts possible en Bundesliga, et nous verrons si je décrocherai à nouveau la récompense. »



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