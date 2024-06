Harry Kane a franchi un nouveau cap en inscrivant son 63e but en équipe d'Angleterre, dépassant ainsi Ronaldo Nazario et Zlatan Ibrahimovic.

L'attaquant de 30 ans est le meilleur buteur de l'histoire de son pays depuis un certain temps, puisqu'il est devenu le premier homme à atteindre le demi-siècle sous le maillot des Trois Lions. Kane continue d'élever la barre historique vers des sommets que peu de gens osent rêver d'atteindre.

Le dernier but de Kane est intervenu lors d'un match amical contre la Bosnie-Herzégovine à St James' Park. James' Park. Il n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour se mettre en évidence dans ce match, en marquant à bout portant à la 89e minute à la suite d'un cafouillage à l'intérieur de la surface de réparation.

Kane a inscrit 63 buts pour l'Angleterre en 90 matches. En effet, le capitaine des Three Lions compte désormais plus de réalisations à son actif que le champion du monde brésilien R9 et l'énigmatique attaquant suédois Ibrahimovic (62 chacun).