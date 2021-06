Kai Havertz craint la qualité individuelle des Anglais

L'international allemand s'attend à un gros match, mardi soir, à Wembley. Un choc face aux Anglais forcément spécial pour lui, joueur des Blues.

L'Angleterre possède "certains des meilleurs joueurs du monde", selon Kai Havertz, qui se méfie de la menace qu'ils représentent alors que l'Allemagne se prépare à affronter ses rivaux séculaires. L'Allemagne se rendra à Wembley, mardi soir, pour affronter l'Angleterre dans ce qui constitue un vrai choc des huitièmes de finale.

Les Three Lions sont présentés comme les favoris après avoir remporté le groupe D sans encaisser un seul but, et Havertz dit que l'Allemagne devra faire de son mieux pour sortir victorieuse, après avoir vu de près la qualité des joueurs anglais lors de sa première saison à Chelsea. L'Allemand s'attend à un gros match.

"Offensivement, ils ont une grande qualité individuelle"

"C'est un match spécial pour moi. Je connais des joueurs, j'habite à Londres depuis un an, mais en général, j'aborde le match comme n'importe quel autre", a déclaré Havertz lors d'une conférence de presse d'avant-match. "Ce sera un gros match pour nous et nous allons faire tout notre possible pour sortir vainqueurs".

"Ils sont remplis de certains des meilleurs joueurs du monde. Bien sûr, ils ont encore une marge de progression, mais offensivement, ils ont une grande qualité individuelle. D'un autre côté, je pense que ce sera un duel d'égal à égal. Nous sommes tous très excités et concentrés sur le match. Nous avons beaucoup de joueurs dans l'équipe qui ont déjà joué de gros matchs. Quelques joueurs peuvent évaluer le niveau et la force de l'adversaire", a ensuite assuré l'ancien du Bayer Leverkusen, lucide.

Kai Havertz a ensuite souligné l'influence de Thomas Muller dans l'équipe d'Allemagne, l'attaquant du Bayern Munich étant sur le point de revenir à l'action contre l'Angleterre après avoir raté le dernier match de groupe de son pays contre la Hongrie en raison d'une blessure. "Il pense comme un joueur-entraîneur. Il est le troisième co-entraîneur que nous avons", a déclaré le joueur de 22 ans. "Il est super drôle, mais sur le terrain, il est très professionnel. Il entraîne beaucoup de joueurs et est très important dans la communication sur le terrain. Il nous fait définitivement avancer". En effet, son expérience des grands rendez-vous ne devrait pas être de trop mardi soir.