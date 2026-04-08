ك Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans : le Maroc et l’Égypte dans le même groupe

Le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans, effectué ce mercredi dans la capitale égyptienne, Le Caire, a placé le Maroc, pays hôte, face à l’Égypte dans le même groupe.

Le groupe A réunit le Maroc et l’Égypte, aux côtés d’une autre équipe arabe, la Tunisie, dans un groupe de feu.

La Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans se déroulera au Maroc avec la participation de 16 sélections, du 13 mai au 2 juin prochains, sachant que le tournoi qualificatif mène à la Coupe du monde plus tard cette année.

Le tirage au sort a réparti les équipes participantes en 4 groupes. Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les phases à élimination directe, tandis que les huit équipes qualifiées pour les quarts de finale assureront automatiquement leur qualification pour la Coupe du monde des moins de 17 ans 2026.

Des matchs de barrage supplémentaires seront également disputés entre les équipes classées troisièmes de leurs groupes afin de déterminer les deux dernières places qualificatives pour la phase finale mondiale.

Résultats complets du tirage au sort

Groupe A : Maroc - Tunisie - Égypte - Éthiopie.

Groupe B : Côte d’Ivoire - Cameroun - Ouganda - RD Congo.

Groupe C : Mali - Angola - Tanzanie - Mozambique.

Groupe D : Sénégal - Afrique du Sud - Algérie - Ghana.

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