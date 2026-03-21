Juventus : Zhegrova est de retour pour le match contre Sassuolo

Fin d'inquiétude pour Edon Zhegrova. Ce matin, selon les informations de La Gazzetta dello Sport, l'ailier kosovar risquait de ne pas pouvoir disputer le match de ce soir entre la Juventus et Sassuolo en raison d'un problème physique survenu ces dernières heures, plus précisément une fatigue musculaire.





CONVOQUÉ - Des nouvelles positives sont toutefois tombées il y a peu : Zhegrova a en effet été régulièrement convoqué par Luciano Spalletti et sera donc disponible pour le match à l'Allianz Stadium.



