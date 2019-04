Juventus Turin - Emre Can : "Le désir de remporter la Ligue des Champions est énorme"

Forfait pour affronter l'Ajax Amsterdam ce mercredi, Emre Can, arrivé à la Juventus cet été, ne rêve néanmoins que d'une chose : soulever le trophée.

Arrivé à la Turin cet été en provenance de , club dans lequel il était en fin de contrat, Emre Can, ne sera pas de la partie ce mercredi soir, lors du quart de finale aller de Ligue des Champions face à l' Amsterdam. Blessé, à l'image de son coéquipier Giorgio Chiellini et au contraire de Cristiano Ronaldo, bien présent dans le groupe de la Vieille Dame, l'Allemand n'en demeure pas moins enthousiasmé à l'approche de ce rendez-vous, lui qui s'est engagé chez le Champion d' pour soulever la coupe aux grandes oreilles, n'ayant que peu goûté à son premier sacre en demi-teinte sous les couleurs du , en 2013.

"Je n'avais pas joué une seule minute à l'époque, alors je ne me sens pas comme un vainqueur de la . Mais je sais à quel point il est bon d'être champion et j’ai vraiment envie de le vivre comme un membre actif de mon équipe cette fois-ci", a ainsi déclaré Emre Can, dans des propos accordés à Goal.

"Nous voulons gagner le Scudetto et la Ligue des Champions"

Optimiste, le milieu de terrain polyvalent estime d'ailleurs que l'effectif de la Juve est prêt à être sacré cette saison, tant l'engouement auteur de l'équipe est conséquent. "Jusqu'ici tout va bien. Mais nous n’avons encore rien gagné, nous entrons dans la période cruciale de la saison. Nous voulons gagner le Scudetto et la Ligue des Champions. Surtout, le désir de la remporter est énorme dans le club et dans la ville. L’équipe est sur le point de remporter le titre depuis quelques années. Bien sûr, il y a de forts concurrents, mais nous ferons tout pour que cela soit possible cette année“, a ensuite ajouté l'Allemand, bien conscient de la valeur de l'Ajax.

L'article continue ci-dessous

​

"C'est une équipe jeune et effrontée. Ils ont prouvé leur efficacité face au . Mais je préfère parler de nous que de nos adversaires car nous sommes une équipe forte et très expérimentée. Si nous montrons nos qualités, j'espère que nous atteindrons les demi-finales”. Pour cela, la Juventus pourra de nouveau compter sur son fer de lance en la personne de Cristiano Ronaldo, auteur d'un triplé retentissant au tour précédent face à l'Atlético de Madrid (3-0).

"Que ce soit en ville, dans le club ou dans le championnat, tout le monde parle de lui. Mais tout le monde parle toujours du joueur de classe mondiale qu'est Ronaldo. Pour moi, c'est la personne qui compte avant tout. Il est très amical, un gars terre-à-terre. Tout le monde dans l'équipe s'entend bien avec lui. Et pour sûr, ce qu'il fait sur le terrain est incroyable. Même à 34 ans, il veut toujours être le meilleur et montrer au monde match par match à nouveau ce qu'il peut faire. Sa performance contre l'Atletico était folle". Une chose est sûre, la défense de l'Ajax Amsterdam aura fort à faire si elle espère mettre à mal les plans du quintuple Ballon d'Or.