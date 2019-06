Juventus Turin - Cristiano Ronaldo va recevoir Maurizio Sarri sur son lieu de vacances

Officiellement entraîneur de la Juventus Turin depuis jeudi, Maurizio Sarri est déjà au travail, lui qui souhaite s'entretenir avec Cristiano Ronaldo.

C'est une trajectoire que personne n'aurait pu s'imaginer. Un an après son départ du Napoli pour rejoindre la et les Blues de , équipe avec laquelle il a notamment remporté la à Bakou, Maurizio Sarri a officiellement été présenté par la Turin ce jeudi. De retour en , celui qui retrouve le championnat dans lequel il s'était révélé est déjà au travail, dans le but de préparer au mieux la saison prochaine.

En effet, si ses dirigeants semblent eux aussi s'activer en coulisses, puisqu'une potentielle arrivée de Matthijs De Ligt, le défenseur de l' Amsterdam, semble plus que jamais dans les tuyaux, le technicien, lui, veut discuter avec ceux qui seront amenés à être les cadres de son vestiaire. Parmi eux, difficile de ne pas évoquer le Portugais Cristiano Ronaldo, star de la Vieille Dame, que Maurizio Sarri se réjouissait d'entraîner lors de sa présentation officielle.

En vacances, Cristiano Ronaldo va avoir une visite de Maurizio Sarri

“Cristiano Ronaldo ? J’ai eu des joueurs importants à Chelsea, là c’est encore le niveau au-dessus. J’aimerais lui faire battre d’autres records", avait en effet déclaré le remplaçant de Massimiliano Allegri sur le banc de la Juventus. Et d'après les informations de Sky Sport Italia, ce dernier devrait même se rendre sur les lieux de vacances de Cristiano Ronaldo, dans le but de s'entretenir avec lui sur ses intentions.

Une initiative qui témoigne de la détermination de Maurizio Sarri en vue de la saison prochaine, durant laquelle la Juventus Turin, si elle ajoute des éléments tels que Matthijs De Ligt et Paul Pogba à son effectif déjà pléthorique, apparaîtra comme l'une des toutes meilleures du continent européen.