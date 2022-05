Juventus : sur le départ, Chiellini discute avec Los Angeles (MLS)

L'avenir de Giorgio Chiellini a été défini : le défenseur de la Juventus, qui a fait ses adieux aux Bianconeri à l'Allianz Stadium lors du match contre la Lazio, va traverser l'Atlantique.

Chiellini discute avec Los Angeles

L'emblématique défenseur de la Vieille Dame et de la Squadra Azzurra poursuivra en effet sa carrière aux États-Unis. Comme recueilli par GOAL plus tôt cette semaine, les négociations entre Giorgio Chiellini et le Los Angeles FC ont continué et avancent de manière positive.

Le Champion du Monde 2006, qui a fait ses adieux aux Bianconeri après 17 belles années, devrait donc trouver l'accord décisif pour concrétiser son transfert la semaine prochaine.

L'heure des grands virages

Il quittera l'Italie pour la première fois de sa riche carrière, pour aller jouer sur les pelouses de la MLS à Los Angeles. En juin prochain, il fera officiellement ses adieux à l'équipe nationale italienne : l'heure des grands virages, en somme, pour cette légende vivante transalpine.