Juventus : Ribéry compare Vlahovic au "robot" Lewandowski

Dusan Vlahovic a des qualités comparables à celles de Robert Lewandowski et a la mentalité d'un "robot", selon Franck Ribéry. Impressionnant en Serie A depuis le début de la saison, l'attaquant de la Juventus Turin, âgé de 22 ans, dipose déjà d'une éthique de travail.

Lewandowski, pas de place au hasard

"Robert est quelqu'un qui travaille beaucoup et bien chaque jour", a déclaré à Tuttosport la star salernitaine, qui a joué aux côtés de Robert Lewandowski à l'Allianz Arena plus tôt dans sa carrière. "Derrière ses buts, il y a du talent mais aussi beaucoup de professionnalisme. C'est un robot, ce n'est pas une coïncidence s'il a beaucoup marqué dans le passé avec moi et Arjen Robben et continue à le faire maintenant. C'est un champion et en 2021, il a mérité de remporter le Ballon d'Or", a ajouté Franck Ribéry, avant de le comparer au Serbe.

"Vlahovic n'abandonne jamais"

Interrogé sur les qualités spécifiques qu'il pense que Lewandowski et Vlahovic partagent, le Français a déclaré : "Sûrement la force et la mentalité. Comme tous les champions, il est un travailleur acharné et n'abandonne jamais. Il doit continuer à s'entraîner comme ça avec l'idée de s'améliorer chaque jour. Dusan est jeune mais a de grands moyens : il doit s'habituer à la pression de la Juventus, un club de haut niveau où il faut gagner tous les matchs".

Progresser au fil des années par la force du travail, Franck Ribéry l'a parfaitement fait durant sa riche carrière. Autant dire que Dusan Vlahovic serait bien inspiré d'appliquer les consignes de celui qui a tout gagné avec le Bayern Munich et qui brille encore par sa longévité.