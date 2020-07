Juventus, Rabiot rassure : "Rien de catastrophique"

Malgré la méforme actuelle de la Juventus Turin, Adrien Rabiot n'est pas inquiet pour autant.

Leaders avec 5 points d’avance au classement provisoire, les Turinois inquiètent avant le choc prévu face à la ce lundi. Adrien Rabiot rassure.

"On a moins le contrôle du ballon et ces matchs nous ont échappé, a ainsi admis le Français sondé par Sky Sport. Mais contre l' (2-2) par exemple, on a bien réagi et on s'est repris", a analysé Rabiot.

"Contre (3-3), un adversaire difficile à affronter, on n'a pas non plus perdu. On aurait pu mieux gérer certains moments, c'est vrai, mais il n'y a rien de catastrophique."

La Vieille Dame reste néanmoins sur neuf buts encaissés et aucune victoire lors des trois dernières journées de .