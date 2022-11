Juventus – PSG : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Juventus-PSG.

Le PSG en quête de la première place

Déjà qualifié pour le prochain tour, le PSG est en tête de son groupe avec 11 points mais ne devance Benfica qu'à la différence de buts. Les Parisiens vont tenter de conserver la première place du groupe (synonyme de match retour à domicile lors des huitièmes de finale) face à la Juventus qui doit tout faire pour garder sa 3e place (au détriment du Maccabi Haïfa, les deux équipes possédant 3 points) si elle veut pouvoir être reversée en Ligue Europa.

Date, horaire et lieu de Juventus-PSG

Date : mercredi 2 novembre 2022

Ville : Turin (Italie)

Stade : Juventus Stadium

Heure du coup d'envoi : 21h00 heure française

Compétition : 6e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions 2022-2023

Arbitre de la rencontre : Monsieur Carlos del Cerro Grande (Espagne)

Sur quelle chaîne voir le match Juventus-PSG ?

En France, la confrontation entre la Juventus et le PSG sera diffusée sur Canal+ et RMC Sport 1.

Le streaming pour voir le match Juventus-PSG

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming via l'application MyCanal et via l'application RMC Sport.

JUVENTUS-PSG, L'AVANT-MATCH

Joueurs retenus, joueurs blessés, joueurs suspendus pour Juventus-PSG

La Juventus sera privée de plusieurs joueurs pour cette rencontre : Danilo qui est suspendu ainsi que Chiesa, Pogba, De Sciglio, Di Maria, Bremer, paredes, Iling-Junior et McKennie qui sont blessés. Vlahovic est quant à lui incertain.

Au PSG, Neymar est suspendu et Danilo Pereira est blessé.

Deux joueurs sont sous le coup d'une suspension au prochain match en cas d'avertissement : Miretti à la Juventus et Sergio Ramos au PSG.

Les équipes probables pour la rencontre Juventus-PSG

Juventus : Szczesny - Bonucci, Gatti, Sandro - Cuadrado, Rabiot, Locatelli, Miretti, Kostic - Kean, Milik.

PSG : Donnarumma - Marquinhos, Ramos, Kimpembe - Hakimi, Soler, Verratti, Ruiz, Mendes - Messi, Mbappé.

Les statistiques à connaître avant Juventus-PSG

● La Juventus a subi sa première défaite contre Paris en C1/C2/C3/C4 lors de sa défaite 2-1 lors de la première journée de Ligue des Champions cette saison. Elle a remporté 6 de ses 8 autres matches contre les Parisiens (2 nuls).

● Le PSG n'a gagné aucun de ses quatre matches européens à l'extérieur contre la Juventus, le dernier en date remontant au match retour de la Supercoupe d'Europe 1996 en février 1997 (1-3 sous Ricardo).

● La Juventus a perdu quatre matches de la phase de groupes de Ligue des Champions cette saison, son total le plus élevé lors d'une phase de groupes de la C1. La Juve a perdu cinq matches sur une même campagne de Ligue des champions en 2002-2003 (1 en première phase de groupes, 3 en deuxième phase de groupes, 1 en demi-finale).

● le PSG a gagné son dernier match de groupes lors de chacune de ses 4 dernières saisons de Ligue des Champions, inscrivant au moins 4 buts à chaque fois (18 buts au total).

● Après avoir franchi 8 phases de groupes consécutives en Ligue des champions, la Juventus a été éliminée en poules cette saison. C'est la première fois depuis 2013-2014 que la Vieille Dame ne participera pas à la phase à élimination directe de la C1.

● La Juventus pourrait devenir la deuxième équipe italienne à perdre cinq matches sur même phase de groupes de Ligue des Champions, après la Roma en 2004-2005 (1 nul, 5 défaites).

● Hors C.S.C. depuis le début de la saison dernière, 26 des 28 buts de Paris en Ligue des Champions ont vu Lionel Messi, Neymar ou Kylian Mbappé être impliqués (soit buteur, soit passeur décisif, soit les deux), dont les 20 plus récents. Avant le but de Carlos Soler contre le Maccabi Haïfa, les 19 derniers buts de Paris en C1 (hors C.S.C.) avaient été marqués par Messi (6), Neymar (2) et Mbappé (11).

● Kylian Mbappé a marqué 6 buts en phase de groupes de Ligue Champions cette saison avec Paris. Le seul joueur à en avoir inscrit plus sur une seule campagne de C1 avec Paris est Zlatan Ibrahimovic en 2013-2014 (8). Le seul Français à avoir fait mieux tous clubs confondus est Christopher Nkunku la saison dernière avec le RB Leipzig (7).

● Lionel Messi a été impliqué dans 7 buts lors de ses 4 matches en phase de groupes de Ligue des Champions cette saison (4 buts, 3 passes décisives) son meilleur total sur une phase de groupes depuis 2018-2019 (7 également). La dernière fois que l'Argentin a fait mieux, c'était en 2016-2017 avec Barcelone (12 –10 buts, 2 passes décisives). Il n'a encore jamais délivré plus de 3 passes décisives sur une même phase de groupes de C1.

● Lors de la cinquième journée contre Benfica, Samuel Iling-Junior est devenu le premier joueur anglais à disputer un match en C1/C2/C3/C4 avec la Juventus depuis David Platt en Coupe de l'UEFA 1992-1993. Auteur d'une passe décisive, il est également devenu le plus jeune joueur (19 ans et 21 jours) à donner une passe décisive pour ses débuts en Ligue des Champions depuis Giovanni Reyna avec Dortmund en février 2020, qui avait 17 ans.