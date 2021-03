Juventus, Pirlo : "Ne baissons pas la tête"

Andrea Pirlo, le coach de la Juventus, reste convaincu en des jours meilleurs pour sa formation.

La Juventus de Turin n’est plus aussi souveraine qu’avant dans le championnat italien et elle se retrouve aujourd’hui à deux doigts de se faire sortir en huitièmes de finale de la Ligue des Champions pour la deuxième année consécutive.

La situation est délicate est c’est logiquement qu’Andrea Pirlo, le coach en place, est désigné comme le principal responsable de cette méforme. Pour sa première année comme entraineur au plus haut niveau, le champion du monde 2006 éprouve des difficultés à faire briller son équipe, et maintenir les standards que la Juve avait atteints lors des précédentes saisons.

« On veut toujours atteindre nos objectifs »

Certains en Italie ont déjà appelé à le mettre à la porte dans le cas où il y a élimination en C1. C’est le cas notamment d’Antonio Cassano, qui estime que Pirlo ne doit pas bénéficier d’un traitement de faveur par rapport à son prédécesseur Maurizio Sarri.

Au sortir d’un autre week-end décevant, et qui aura vu ses hommes se faire accrocher par Vérone, Pirlo refuse de douter. Au contraire, il croit en ce qu’il fait et reste convaincu que son équipe va bientôt repartir sur de bonnes bases. "Chaque saison est différente, On arrive à avoir une continuité à certaines périodes et à se heurter à des difficultés à d'autres. Je savais que je commençais un chemin difficile et dans une année particulière, mais nous avons construit une équipe compétitive. L'humeur de l'équipe reste bonne", a-t-il déclaré en conférence de presse ce lundi.

L'article continue ci-dessous

Pirlo a aussi encouragé ses troupes à ne surtout pas abdiquer face aux évènements contraires : « Nous savons que nous avons perdu des points en cours de route, mais ne baissons pas la tête. On sait que le chemin est encore long et surtout il y a la volonté de vouloir atteindre nos objectifs ».

« On ne pense qu’au prochain match »

Cette année, la Vieille Dame vise un dixième titre de champion d’Italie consécutif. Ce défi va être compliqué à relever car à 14 journées du terme, les Piémontais accusent un retard de 10 points sur le leader intériste. Il faudra donc une sacrée remontée pour parvenir à conserver le Scudetto.

Questionné sur la course au titre, Pirlo a assuré qu’il ne voyait pas plus loin que le prochain match, celui qui mettra aux prises son équipe à La Spezia mardi. « Comme je l'ai dit, il faut penser match après match. Demain est un match important et on ne pense pas aux autres », a-t-il tonné.