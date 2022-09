Juventus : Paredes dévoile le rôle de "l'agent" Di Maria

Leandro Paredes a révélé le rôle clé joué par Angel Di Maria pour le convaincre de rejoindre la Juventus.

Paredes s'est exprimé pour la première fois depuis son transfert à Turin en provenance du PSG. Il a révélé le rôle que Di Maria a joué pour le convaincre de rejoindre la Juventus.

"Depuis que j'ai appris que Di Maria finirait à la Juve, nous avons commencé à parler. J'ai tout fait pour venir", a-t-il déclaré. "J'ai déjà dit à [lui] qu'il devait rester un an de plus. Et j'espère le convaincre".

Paredes et Di Maria ont passé plusieurs années ensemble au PSG et se connaissent également pour avoir joué pour l'Argentine. Ce dernier a signé quelques semaines avant Paredes sur un transfert gratuit, et son contrat actuel doit expirer à la fin de la saison.

Paredes et Di Maria ne sont pas les seules recrues de la Juventus cet été, puisque Bremer, Filip Kostic et Paul Pogba ont également rejoint le club. La Juventus a pourtant connu un début de saison indifférent, avec trois matchs nuls sur ses cinq premiers matches de championnat.