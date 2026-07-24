Juventus : Openda à un pas de Lyon, la formule et la nouveauté sur le salaire

Loïs Openda et la Juventus, des signes d’adieu. L’attaquant belge sort d’une saison désastreuse avec un seul but inscrit en 24 apparitions et prépare désormais ses valises, car il n’entre pas dans les plans de Luciano Spalletti. Les négociations avec Lyon se poursuivent dans une grande harmonie, au point qu’une conclusion est désormais proche. Très proche. La formule sera celle d’un prêt payant avec option d’achat, les deux clubs étant désormais en contact pour trouver l’accord définitif sur le paiement du salaire.