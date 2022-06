Alvaro Morata a marqué le seul but de l'Espagne ce soir contre le Portugal, mais après le match, tout le monde parlait de son avenir en club.

L'attaquant a déclaré que cela "ne dépend pas de moi", dans des citations reprises par Football.Italia.

Morata est prêté par l'Atletico Madrid à la Juventus, et après deux ans, il retournera en Espagne cet été.

"Je ne peux rien y faire. Ma femme et mes enfants me suivront partout où je dois aller. J'ai effectivement des préférences et des options, mais je veux aller là où le club a envie de me faire jouer."

La Juventus l'a fait jouer dans 48 matchs compétitifs cette saison, et l'attaquant a marqué 12 buts et obtenu 9 passes décisives lors de ces matchs. Morata n'a donc guère été gelé, malgré ses perspectives plutôt sombres.

L'article continue ci-dessous

Le club italien a la possibilité de transformer ce prêt en un transfert permanent, mais il ne semble pas intéressé à le faire.

Ce qui explique l'incertitude de Morata.