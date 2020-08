Juventus - Lyon, les compositions officielles

Rudi Garcia a choisi de titulariser Karl Toko Ekambi à la place de Moussa Dembélé. Sinon c'est du classique côté lyonnais.

Court vainqueur lors du huitième de finale aller joué au Groupama Stadium en mars dernier (1-0), l'Olympique Lyonnais a son destin entre les mains ce vendredi soir au Stadium. Face aux coéquipiers de Cristiano Ronaldo, les hommes de Rudi Garcia vont devoir réaliser un match d'hommes pour valider leur ticket pour les quarts de finale et affronter soit , soit le . Mais avant de penser à Lisbonne et au Top 8, les Lyonnais ont un match à jouer et comme on pouvait s'y attendre, c'est un onze avec une petite surprise qui a été concocté par Garcia.

Comme face au PSG en finale de la , l'ancien technicien de la Roma s'appuie sur une défense à cinq devant Anthony Lopes. Maxwel Cornet occupera encore le poste de piston gauche quand Dubois sera sur la droite. Au milieu, le trio Aouar - Guimaraes - Caqueret est de nouveau reconduit. C'est finalement aux avant-postes que l'on retrouve une surprise avec la présence de Karl Toko-Ekambi aux côtés de Memphis Depay, plutôt que Moussa Dembélé.

La composition de l'Olympique Lyonnais : Lopes - Denayer, Marcelo, Marçal - Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet - Depay (c), Toko Ekambi