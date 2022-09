Juventus : Leonardo Bonucci a peur de Kylian Mbappé

Le défenseur italien craint de passer une soirée difficile au Parc des Princes, face au talent offensif du Paris Saint-Germain.

Le PSG entame sa campagne de Ligue des champions ce mardi, avec la réception de la Juventus de Turin au Parc des Princes.

"L'avenir et l'âge sont avec Mbappé"

Un premier choc dans cette phase de poules pour les hommes de Christophe Galtier, qui espèrent bien démarrer leur campagne européenne.

En face, les Bianconeri se méfient du talent parisien, à commencer par l'expérimenté défenseur, Leonardo Bonucci.

"Kylian (Mbappé) est un joueur stratosphérique. Il a montré récemment qu’il avait toutes les qualités pour devenir le meilleur joueur du monde", a-t-il affirmé en conférence de presse.

"L’avenir et l’âge sont de son côté. Je suis sûr aussi qu’en raison de la mentalité qu’il a et de sa façon de parler, il veut grandir.

"Pour nous, ce sera très difficile de jouer contre lui, contre Messi, contre Neymar, contre le PSG en général. Il faudra un grand travail d’équipe pour faire mal au PSG."

Un talent offensif impressionnant

Depuis le début de la saison, le PSG s'appuie largement sur sa force de frappe offensive, alors que les trois attaquants affichent déjà des statistiques impressionnantes.

Les Rouge et Bleu ont déjà inscrit la bagatelle de 24 buts en six matchs et seul Monaco a réussi à en encaisser moins de trois, évitant ainsi la défaite.

Une réussite que Kylian Mbappé, Neymar - sur le banc samedi à Nantes pour se reposer - et Messi voudront transposer à la Ligue des champions.