Juventus : Le manque de classe d'Allegri qui critique ses joueurs

Max Allegri, l'entraîneur de la Juventus, a critiqué ses joueurs après leur défaite en Ligue des champions contre le Maccabi Haifa.

Max Allegri a critiqué un manque de "cœur et de passion" après la défaite de la Juve mercredi soir.

"Il est difficile d'expliquer, nous ne pouvons que nous taire, car ce n'était pas une bonne performance en termes de caractère", a déclaré Allegri à Sky Italia.

"Nous devons sortir de cette situation et garder le silence. Demain, nous retournons à Turin et nous resterons au terrain d'entraînement Continassa jusqu'au derby.

"Ce n'est pas un problème technique ou tactique, cette équipe manque de cœur et de passion. Nous jouons trop en tant qu'individus, nous devons redevenir une équipe."

Allegri a été interrogé sur la possibilité de démissionner.

"Non, quand un défi devient difficile, il est encore plus excitant. Nous devons en sortir avec du courage et de la faim."