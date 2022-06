Juventus : le coup de pression de Matthijs de Ligt

Le défenseur néerlandais est toujours indécis quant à sa prolongation de contrat à Turin et attend des progrès pour être convaincu.

Du haut de ses 22 ans, Matthijs De Ligt va avoir une grande décision à prendre pour son avenir : prolonger à la Juventus ou relever un nouveau challenge. Arrivé en 2019 en provenance de l'Ajax alors que toute l'europe se l'arrachait, le défenseur central de la Juventus pèse ses options avant de signer une prolongation de contrat avec le géant italien.

De Ligt veut faire le meilleur choix pour sa carrière

De Ligt a connu la fin de la domination de la Juventus sur le football italien mais aussi depuis les difficultés du club bianconeri à rebondir et notamment sur la scène européenne. Le défenseur néerlandais est actuellement sous contrat avec le club turinois jusqu'en 2024, et bien qu'il soit en pourparlers pour un renouvellement, il n'a pas encore pris de décision définitive sur son avenir.

En effet, conscient de son talent et de sa capacité à rebondir dans un des meilleurs clubs européen, le Néerlandais a exigé des améliorations sur le terrain de la part du club, affirmant que le niveau actuel n'est "pas suffisant". Dans une interview accordée à NOS, De Ligt a révélé que des négociations sont en cours avec la Juventus au sujet d'une éventuelle prolongation de contrat, mais qu'il est ouvert à d'autres projets sportifs.

"Les négociations sont en cours en ce moment et le moment venu, je déciderai si je prolonge ou si je regarde ailleurs. Je regarde toujours ce qui est le mieux pour moi en termes de projet sportif", a déclaré le Néerlandais mettant publiquement la pression à ses dirigeants. Autrement dit où la Juventus redevient une machine et prétend à remporter des trophées où il s'en va.

Si la Juve n'est pas compétitive, De Ligt partira

Les performances peu impressionnantes sur le terrain sont un sujet de préoccupation et il n'a pas mâché ses mots pour s'exprimer. "Deux quatrièmes places consécutives ne sont pas suffisantes, nous devons progresser dans cette direction car ce sont des résultats décevants. La Juventus est un club qui veut et doit toujours devenir champion", a avoué De Ligt.

L'ancien défenseur de l'Ajax a été lié à un transfert à Manchester United après qu'Erik ten Hag ait pris les rênes à Old Trafford. De Ligt s'est fait connaître sous la direction de Ten Hag lors de son passage à l'Ajax, et il a joué un rôle crucial en aidant les géants néerlandais à atteindre la demi-finale de la Ligue des champions en 2018-19. De Ligt a fait 70 apparitions à l'Ajax sous la direction du manager néerlandais et a remporté le doublé Eredivisie néerlandaise et Coupe KNVB en 2018-19. Depuis, il est passé à la Juventus, où il a fait 42 apparitions la saison dernière.