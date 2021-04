Juventus - La note mesurée que donne Andrea Pirlo à sa première saison

L'entraîneur de la Juventus a été invité à noter sa première saison, sur dix. Reconnaissant certaines difficultés, l'Italien s'est montré lucide.

Andrea Pirlo se donne une note de "six sur 10" pour sa première saison sur le banc de la Juventus. Les sourcils ont été soulevés lorsque, après s'être séparés de Maurizio Sarri, les Bianconeri se sont tournés vers une légende du club inexpérimentée pour permettre à la Vieille Dame de retrouver les sommets européens.

Andrea Pirlo a conduit la Juventus en finale de la Coppa Italia, mais le titre de Serie A semble échapper au club pour la première fois en une décennie. Réfléchissant à son bilan personnel après une victoire 3-1 contre Gênes, Andrea Pirlo a livré un discours plein d'humilité face aux journalistes, reconnaissant avoir des progrès à faire.

"Lorsque vous n’atteignez pas certains résultats, l’entraîneur est le premier à prendre"

"Tous les entraîneurs doivent se sentir obligés de faire leurs preuves chaque jour, sans parler de moi, comme je suis dans ma première expérience d'entraîneur. Le football est mon rêve depuis que je suis enfant et je continuerai à travailler dur pour m'améliorer", a ainsi promis l'ancien maître à jouer de la Squadra Azzurra.





"Je me donnerais un six sur dix pour cette saison jusqu’à présent. Je sais que je dois faire plus, et lorsque vous n’atteignez pas certains résultats, l’entraîneur est le premier à prendre ses responsabilités. Mon idée du football est de dominer le match et de faire pression sur l’opposition. Pour une série de raisons, nous n’avons pas été en mesure de le mettre pleinement en œuvre, mais l’équipe est impatiente et nous continuerons à y travailler", a ensuite ajouté Andrea Pirlo, dont l'avenir à long terme est loin d'être assuré.

Les Bianconeri ont subi quatre défaites en Serie A cette saison. Ces revers leur ont laissé 12 points de retard sur le rythme conséquent imposé par l'ancien entraîneur Antonio Conte et son équipe de l'Inter. On attendait forcément plus d'une équipe qui a dominé la scène nationale italienne depuis la saison 2011-2012. En conséquence, des questions sont posées sur le cas d'Andrea Pirlo, et l'entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, apparaît comme une piste de renom si un successeur devait être recherché.