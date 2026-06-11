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Carnevali SassuoloGetty Images

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Juventus : l’arrivée de Carnevali sera officialisée prochainement

Juventus FC
Mercato

John Elkann a agi rapidement : selon Sky Sport, il a décidé de procéder à un changement à la tête du club dès qu’il a eu la certitude de pouvoir compter sur celui qu’il a toujours considéré comme la meilleure solution, son premier choix : Giovanni Carnevali. Compte tenu de ses liens avec Sassuolo, où il a passé douze ans, il a fallu laisser le temps à Carnevali d’informer ses désormais ex-dirigeants et de finaliser l’arrivée d’Alberto Aquilani, en provenance de Catanzaro.


Carnevali peut désormais officialiser son arrivée à la Juventus en qualité de directeur général, où il sera la pierre angulaire du renouveau bianconero. L’annonce officielle interviendra demain.

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